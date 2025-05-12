На территории, предназначенной для строительства мусоросортировочного комплекса, лежат отходы. А вот никакой комплекс там возводить так и не начали. Прокуратура обратила внимание на эту

На территории, предназначенной для строительства мусоросортировочного комплекса, лежат отходы. А вот никакой комплекс там возводить так и не начали. Прокуратура обратила внимание на эту ситуацию после обращения местного жителя. Речь об участке в Муроме возле дома №1 на Промышленном проезде. Строительством станции сортировки мусора должен был заниматься регоператор по обращению с ТКО ООО «Эко-Транс» –