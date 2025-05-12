Монумент высотой почти 15 метров установили на Привокзальной улице в Киржаче. Стела приурочена к юбилею Победы и посвящена 12 000 жителям города, которые защищали Родину в 1941-1945 годах. С обоих

Монумент высотой почти 15 метров установили на Привокзальной улице в Киржаче. Стела приурочена к юбилею Победы и посвящена 12 000 жителям города, которые защищали Родину в 1941-1945 годах. С обоих сторон монумента установлены экраны, показывающие исторические кадры. Как рассказали в пресс-службе правительства области, Киржач получил стелу в подарок от Технопарка «Русклимат ИКСЭл». Прокомментируйте новость у