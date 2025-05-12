Владелица парикмахерской использовала помещение без договора с собственником и без права субаренды.

Суд обязал предпринимательницу Киржача Владимирской области освободить помещение, которое она занимала незаконно. Администрация Киржачского района подала иск, отметив, что владелица парикмахерской использовала помещение без договора с собственником и без права субаренды.Договор аренды между сторонами истек, и администрация уведомила ответчика об освобождении помещения, но уведомление не было получено.Суд удовлетворил требования истца, передав помещение обратно администрации. Решение пока не вступило в законную силу.