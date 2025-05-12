Селивановский район Владимирской области присоединился к Всероссийской акции от «Единой России» и «Газпрома» — «Храним огонь Победы». Теперь в Красной Горбатке у мемориала воинам Великой

Селивановский район Владимирской области присоединился к Всероссийской акции от «Единой России» и «Газпрома» — «Храним огонь Победы». Теперь в Красной Горбатке у мемориала воинам Великой Отечественной Вечный огонь будет гореть постоянно. В борьбе с фашизмом семь тысяч жителей Селивановского района отправились на защиту своей Родины. Из них более четырёх с половиной тысяч не вернулись с