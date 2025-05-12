Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Статистики выясняли, через сколько лет большинство жителей того или иного субъекта начнут зарабатывать 100 000

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Статистики выясняли, через сколько лет большинство жителей того или иного субъекта начнут зарабатывать 100 000 рублей и более. Владимирская область заняла 47 место из 85. Предполагается, что половина владимирцев будут зарабатывать по 100 000 рублей через 5,8 лет. А вот 75% населения смогут рассчитывать на такую