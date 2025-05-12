Во Владимире к летним каникулам модернизируют шесть светофоров, сообщили в правительстве области. Особенное внимание уделят безопасности движения возле образовательных учреждений.

Во Владимире к летним каникулам модернизируют шесть светофоров, сообщили в правительстве области. Особенное внимание уделят безопасности движения возле образовательных учреждений. Светофоры оборудуют современными контроллерами – это нужно для оптимизации движения. Чтобы управлять потоками эффективно, на объектах установят 17 видеодетекторов, подключенных к центру управления интеллектуальной транспортной системой. С сегодняшнего дня модернизация 6 светофоров начнется по следующим