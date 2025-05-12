Спокойные родные пейзажи Владимира, Мстеры, Суздаля и других городов Владимирской области будут представлены на юбилейной выставке художника Вячеслава Пешкина. Экспозиция откроется в

Спокойные родные пейзажи Владимира, Мстеры, Суздаля и других городов Владимирской области будут представлены на юбилейной выставке художника Вячеслава Пешкина. Экспозиция откроется в Центре пропаганды изобразительного искусства. Вячеслав Пешкин – член Союза художников России, педагог высшей квалификационной категории. Художник родился 13 марта 1975 года в Одессе. В 1976 году родители Вячеслава Анатольевича переехали во Владимир. Здесь