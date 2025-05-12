Во Владимире с 14 по 26 мая перекроют движение на съезде от ДДюТ к дому №44 на улице Пушкарской, сообщили в мэрии. Ограничение связано со строительством новой дороги от Лыбедской магистрали до

Во Владимире с 14 по 26 мая перекроют движение на съезде от ДДюТ к дому №44 на улице Пушкарской, сообщили в мэрии. Ограничение связано со строительством новой дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской. В этот период там будут прокладывать сети хозяйственно-бытовой канализации. Работами занимается компания ГУП «ДСУ-3». Фирма приносит свои извинения за неудобства, а