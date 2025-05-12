Двое ритуальщиков наказаны штрафами в общей сумме 2,5 миллиона за взятки и посредничество во взяточничестве. Бизнесмены платили заведующему патологоанатомическим отделением, чтобы

Двое ритуальщиков наказаны штрафами в общей сумме 2,5 миллиона за взятки и посредничество во взяточничестве. Бизнесмены платили заведующему патологоанатомическим отделением, чтобы ускорить подготовку тела к похоронам. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. По версии следствия, с января 2023 по 3 апреля 2024 года ритуальщики систематически давали заведующему патологоанатомическим отделением во владимирском «Красном