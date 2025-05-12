Во Владимире стартует сезон летних отключений горячей воды. В это время ежегодно проводятся гидравлические испытания на теплосетях. Соответствующий график и адреса отключений

Во Владимире стартует сезон летних отключений горячей воды. В это время ежегодно проводятся гидравлические испытания на теплосетях. Соответствующий график и адреса отключений опубликовали в «Т Плюс». По плану, жителям придется терпеть отсутствие горячей воды не дольше двух недель. Так, с 15 по 28 мая во Владимире отключат следующие дома: ул. Большая Нижегородская, 34, 34б, 36,