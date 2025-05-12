Ведущий эксперт по термальным комплексам, основатель сети «Городские термы» Юрий Бычков рассказал о главных мифах, мешающих развитию перспективного рынка.

— Юрий Федорович, в одном из интервью СМИ вы выделили пять ключевых мифов о термальном бизнесе. Их только пять или больше?— Мифов гораздо больше, они постоянно меняются: одни устаревают, другие возникают. Я сосредоточился на пяти самых живучих — тех, что чаще всего мешают инвесторам и застройщикам.— Это очень интересно. Если вы не против, давайте поговорим о них подробнее. Первый миф: «Люди не хотят видеть других в купальниках». Откуда это вообще взялось?— Корни, пожалуй, в советской ментальности: тогда заграничные курорты были редкостью, а купальники ассоциировались исключительно с пляжем.Но мир изменился. Самые дорогие номера в отелях — с видом на море, чуть дешевле — на бассейн (то есть на людей в купальниках), а самые бюджетные — на сад. Я много раз жил в таких номерах и ни разу не ловил себя на том, что пристально разглядываю отдыхающих. И они, кстати, тоже не думают, что за ними кто-то следит — будь то отельный бассейн или термы.Кстати, в ОАЭ, где нравы строгие, половина квартир в многоэтажках выходит на бассейны — и это считается премиальным вариантом. Так что проблема абсолютно надуманна.— Миф второй: «Собственнику ТРЦ достаточно сдать площади в аренду, строительство терм — не его дело». Это нерабочая модель?— Да, и вот почему. Во-первых, стандартные договоры аренды в ТРЦ — на 1–5 лет. Долгосрочные (10+ лет) — редкость, их получают только крупные федеральные сети. Но термам нужны десятилетия: инвестор не станет вкладываться в сложную инженерию и дизайн, если через пять лет его могут попросить освободить место.Вот и получается, что в ТРЦ появляются «времянки» — каркасные бассейны, дешевые сауны и шаурма вместо ресторанов. Такие проекты живут, пока нет конкуренции. Но когда в городе открываются 2–3 современных термальных комплекса, эти полумеры проваливаются.Во-вторых, термы — это не просто арендатор, а якорный аттракцион. Они задают трафик, формируют имидж ТРЦ и часто приносят больше дохода, чем весь остальной центр. Поэтому собственник должен участвовать в проекте с самого начала — лучше как совладелец или основной инвестор. Иначе получит не премиальный комплекс, а «гаражную» версию.— Третий миф: «Рынок термов уже насыщен на 85%». Это так?— Абсолютная ерунда. Для сравнения: фитнес-клубы посещает лишь 5% населения, а их количество растет даже в небольших городах. В термы же ходят 85% — от детей до пенсионеров. При этом качественных комплексов в разы меньше, чем фитнес-центров!Сейчас в России почти нет крупных термов (20–100 тыс. кв. м), хотя спрос на них очевиден. Наш прогноз: за 10 лет рынок освоит 2–2,5 трлн рублей инвестиций. Плюс еще 200–300 млрд — вложения арендаторов. Так что те, кто думает, что «места уже заняты», глубоко ошибаются.— Но почему тогда не все термы прибыльны?— Здесь срабатывает четвертый миф: «На рынке много специалистов, умеющих строить термы».Реальность печальна: 95% «экспертов» — это консультанты, которые никогда не управляли успешными комплексами. Они убеждают инвесторов: «Просто постройте бассейн с сауной у метро — и клиенты прибегут». В итоге заказчики получают убыточные проекты и удивляются: «Почему у Бычкова 40% годовых, а у нас минус?»— Пятый миф: «Термы — это те же бани, спа или аквапарки». В чем разница?— Кардинальная! Аквапарки — это аттракционы, шум и дети. Бани делятся на два типа: «рестораны для голых» (где главное — застолье) и «бани с кроватями» (куда не пойдет приличная семья). Спа-салоны — узкая аудитория и высокие цены.Термы — про релакс. Термы — это городские курорты: доступные, безопасные, с бассейнами, спа, детскими зонами и ресторанами. Их можно посещать хоть ежедневно — после работы, в обед или на выходных.— Как термы меняют жизнь городов?— Представьте, что в вашем городе внезапно появилось Черное море с пляжами. Как это повлияет на экономику? Туристы, новые рабочие места, рост цен на недвижимость… Зачем ехать на море, если в шаговой доступности есть комплекс с хаммамом, термальными бассейнами и шеф-кухней?Сейчас Россия на пороге революции в wellness-индустрии. Те, кто войдет в этот рынок с правильными партнерами, окажутся в числе первых — а значит, в выигрыше.