Депутат Госдумы РФ от Владимирской области и координатор проекта «Единой России» провёл заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Историческая память», которому в этом году исполнилось 20 лет.Встреча проходила в Штабе общественной поддержки во Владимире. Участники подводили итоги проделанной работы, обменивались опытом и стоили планы на будущее.А началось заседание с песни «Просто так ордена не дают», после чего парламентарий вручил активистам Остапу Шатуновскому и директору Первомайского ДК Елене Торховой благодарственные письма за сохранение исторической памяти.Мероприятия, проводимые в рамках партийного проекта, объединяют множество неравнодушных людей со всей России. Так, во Владимирской области «Диктант Победы» писали более 12000 человек на 306 площадках. Кроме того, на некоторых из них одновременно проводилась акция «Письмо герою».Как напомнил депутат, проект «Историческая память» начинался именно с владимирских волонтёров, которые приводили в порядок храм Покрова на Нерли.А сегодня в регионе идёт реализация предложения члена регионального Общественного совета партпроекта, митрополита Никандра. В деревнях и сёлах будут установлены стенды с исторической информацией, и первыми на очереди — населённые пункты, победившие в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области».«Собирать информацию будем вместе с краеведами, историками, педагогами, приходскими священниками РПЦ. Обязательно с участием старожилов, привлечением к работе молодёжи, детей. На заседании создали рабочую группу — в неё могут войти все желающие», — подчеркнул Депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.Кроме того, во всех муниципалитетах региона решено создать Общественные советы партпроекта.