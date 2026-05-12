Во Владимире закроют на ремонт водонапорную башню на Козловом валу, где расположен музей «Старый Владимир». Экспозиция перестанет принимать посетителей с 1 июня 2026 года. Работы продлятся около полугода. Как следует из проектной документации Владимиро-Суздальского музея-заповедника, техническое состояние здания признано «неудовлетворительным» и местами «аварийным». Во время обследования, проведенного осенью 2024 года, специалисты выявили серьезные повреждения крыльца,