Четверо владимирцев отмечены за многолетнюю добросовестную работу.

Правительство региона со ссылкой на Администрацию Президента сообщает, что Владимир Путин отметил трудовые успехи четырех жителей 33‑го региона.Почетную грамоту главы государства вручили Сергею Монастырскому — советнику генерального директора АО «Шихобалово» (Юрьев‑Польский округ) — за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи.Также благодарности Президента объявлены:- Вадиму Клюшину, заместителю начальника Муромской дистанции сигнализации и централизации Горьковской дирекции инфраструктуры РЖД;- Евгению Митрофанову, электромеханику той же дистанции;- Андрею Молчанову, мастеру мостовой дистанции инженерных сооружений Горьковской дирекции инфраструктуры.Награждения подчеркивают вклад специалистов в развитие отраслей и инфраструктуры Владимирской области.