В суде рассматривается требование прокурора о реализации мер пожарной безопасности в лесах.

В ходе проверки в минлесхозе региона природоохранная прокуратура обнаружила нарушения лесного законодательства в работе ООО «Суздальская охота».Закон обязывает проводить лесоводственный уход — удалять заглушающую древесно‑кустарниковую растительность, выполнять осветление и прочистку для нормального роста главных пород.Осенняя подготовка почвы под будущие посадки включает нарезку борозд, полос и площадок или сплошную обработку перед весенней высадкой сеянцев.Для защиты от низовых и верховых пожаров и для проезда спецтехники на землях лесфонда нужны противопожарные разрывы.Арендатору выделен участок для заготовки древесины и охотхозяйства, но в 2025 году он не выполнил работы на 55 га, не подготовил почву более чем на 30 га и не проложил требуемые разрывы.По результатам проверки прокуратура обратилась в Суздальский районный суд с требованием обязать компанию выполнить работы. Иск удовлетворен.Решение еще не вступило в законную силу, устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.