Полиция разъясняет родителям реальные схемы мошенников и правила безопасности для подростков.

Безопасность детей — приоритет: во владимирских школах идут профилактические встречи для родителей, которые проводят сотрудники УМВД города.В течение нескольких недель полицейские выступают на родительских собраниях с темой «Убереги своих детей от мошеннических схем».Правоохранители предупреждают: злоумышленники вводят подростков в заблуждение, говоря, что от их имени открыты счета и с них списываются деньги.Часто под предлогом «проверки» или «доставки товара» детей просят назвать коды из СМС или передать неизвестным ювелирные украшения родителей.Лекции уже прошли в гимназии №23, школах №37, 40, 42, 44, в Промышленно‑коммерческом лицее и других учреждениях. Родители активно включаются в диалог и задают уточняющие вопросы.Полицейские дают практические рекомендации: не сообщать коды, сверять любые просьбы через взрослых и сохранять спокойствие при контакте с незнакомыми лицами.Специалисты советуют обсуждать с детьми реальные сценарии мошенничества и отрабатывать правильные действия дома — личный контакт и доверие остаются лучшей защитой.Информационные памятки доступны в образовательных учреждениях и на официальных ресурсах УМВД. При подозрениях или преступлениях просим незамедлительно обращаться в полицию.