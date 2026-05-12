Загородные лагеря Владимирской области начали подготовку к предстоящему оздоровительному сезону.

В муромском «Белом городке» достраивают новый корпус на 50 мест: ведутся внутренняя отделка и установка оборудования.После ремонта дети будут размещаться в номерах на 2–3 человека с индивидуальными душевыми и санузлами.Кроме того прокладываются отопительные сети. Газ для подогрева воды подведен в декабре 2025 года, одновременно проводится капитальный ремонт существующих корпусов.Муниципальный проект круглогодичного детского лагеря одобрен и реализуется: цель — принимать до 4 тыс. детей в год.«Работ по развитию инфраструктуры и благоустройству еще много, но у лагеря действительно большое будущее, и мы активно способствуем его развитию», — отметил замгубернатора Владимир Куимов во время визита в Муром.