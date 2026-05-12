Международный фестиваль «Театр. Территория единения» пройдёт во Владимирской области. Участие подтвердили театры из Владикавказа и Махачкалы.С 12 по 25 мая 24 коллектива — около 200 участников из Москвы, Санкт‑Петербурга, Бишкека, Элисты, Минска, Владикавказа, Петрозаводска, Челябинска, Ульяновска, Кинешмы, Мытищ, Вологды, Махачкалы и Владимира — представят 24 спектакля.Фестиваль ориентирован на камерные и моноспектакли, где ключевой остается откровенный диалог актера со зрителем, а не пышные декорации.Приуроченное к 150‑летию Союза театральных деятелей РФ и Году единения народов, событие призвано создать единое театральное пространство России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.В программу включены образовательные мероприятия: презентация книги Марины Меркуловой «Театр в твоей руке», встреча «Встречи на лестнице» с Робертом Непогодой и круглый стол «Современная монопьеса и моноспектакль» под модерацией Валерии Приходченко.