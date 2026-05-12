Акция «Поезд здоровья» расширяет доступ к профильной медпомощи в районных больницах.

Специалисты Областной клинической больницы города Владимира отправились в Судогодскую ЦРБ имени Поспелова в составе выездной бригады в рамках акции «Поезд здоровья».Жителям Судогды и района предоставили возможность бесплатно проконсультироваться у врачей ведущего областного учреждения здравоохранения.В состав бригады вошли эндокринолог, кардиолог, хирург и врач ультразвуковой диагностики, которые провели приемы и обследования на местах.Врачи выявляли факторы риска и при необходимости направляли пациентов для дальнейшей диагностики или госпитализации в ОКБ.Акция помогает повысить доступность специализированной медицинской помощи в районах и способствует раннему выявлению заболеваний.