В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербург добрались футболисты сборной Англии.

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербург добрались футболисты сборной Англии.Самолет с английской командой приземлился в аэропорту Пулково. Англичане будут жить на базе в поселке Репино, а тренироваться на стадионе "Спартак" в Зеленодольске. Главный тренер Гарет Саутгейт проведет открытую тренировку 13 июня.Англичане начнут групповой турнир 18 июня в Волгограде со сборной Туниса. 24 июня сборная Англии встретится в Нижнем Новгороде со сборной Панамы. 28 июня островитяне сыграют в Калининграде с бельгийцами.Вслед за англичанами в аэропорту "Пулкова" приземлился самолет с футболистами сборной Южной Кореи. В свою очередь команда Саудовской Аравии отправились в Москву, где 14 июня ей предстоит сыграть в матче-открытие со сборной России.