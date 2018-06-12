Нападающий санкт-петербургского Зенита и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился с речью к журналистам и болельщикам. Форвард попросил сплотиться вокруг команды и пообещал, что команда на домашнем чемпионате мира будет биться и сражаться.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился с речью к журналистам и болельщикам. Форвард попросил сплотиться вокруг команды и пообещал, что команда на домашнем чемпионате мира будет биться и сражаться."В нашей стране сейчас будет праздник футбола, много миллионов людей будет болеть за нас. Мы тут месяц пашем, работаем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, — сказал Дзюба, которого цитирует РИА Новости. — Как и все команды, мы хотим выиграть чемпионат мира, надо постепенно решать задачи. Наша задача выйти из группы, сейчас нам нужна поддержка всех, очень много скептиков, негатива вокруг, а мы хотим сплотиться вокруг команды"."Мы вместе единое целое, а порознь никому плюсов не будет. Мы готовимся к турниру, хотим выиграть, а вы думаете, что мы готовимся просто так. Для нас это главное событие в жизни, нам нужна поддержка всей страны, а мы положим на алтарь победы все. Мы будем биться, сражаться, а потом будете нас судить", — добавил футболист.