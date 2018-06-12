Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверил гендиректора Всемирного еврейского конгресса Роберта Сингера в особом внимании правоохранителей Украины к преступлениям на почве национализма.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверил гендиректора Всемирного еврейского конгресса Роберта Сингера в особом внимании правоохранителей Украины к преступлениям на почве национализма.Аваков заявил о недопустимости дискриминации из-за вероисповедания, нации или культуры, пишет РИА Новости. "Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции", — подчеркнул Аваков.Сингер в ответ попросил МВД Украины "не допускать противоправных действий" в отношении евреев.Ранее правозащитники из Freedom House сообщили о разгуле насилия со стороны ультраправых организаций на Украине.