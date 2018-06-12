Умер известный московский кардиохирург Яков Бранд. Об этом сообщил его сын Петр.

Умер известный московский кардиохирург Яков Бранд. Его не стало минувшей ночью после болезни. Об этом сообщил его сын Петр.Проблемы со здоровьем возникли некоторое время назад, Бранд наблюдался в своем же институте, НИИ Склифосовского, где возглавлял отделение неотложной коронарной хирургии. С 30 мая он находился в стационаре, передает "Россия 24".Якову Бранду было 63 года. Заслуженный врач Российской Федерации вел телепередачи, посвященные вопросам здоровья.