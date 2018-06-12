В пресс-службе Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики выразили обеспокоенность состоянием дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе.

В пресс-службе Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики выразили обеспокоенность состоянием дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе в городе Торецк. Населенный пункт контролируют киевские власти, пишет РИА Новости.Как заявили в Донецке, разлив 270 тонн ядовитого вещества после прорыва дамбы вызовет экологическую катастрофу во всем регионе. В плохом состоянии очистные сооружения завода находятся еще с 2016 года, когда шламонакопитель повредили артобстрелы.Как заявили в Госкомэкополитики, Украина отказывается от совместных проверок предприятия. По расчетам специалистов, прорыв отходов отравит воды Кривого Торца, Северского Донца. Последний обеспечивает питьевой водой миллионы людей практически во всем Донбассе.