Прибывший в Литву во вторник духовный лидер Тибета далай-лама говорит, что для него важнее увидеть людей, а не руководителей государства.

Духовный лидер Тибета Далай-лама, которого Китай считает сепаратистом, равнодушно отнесся к решению президента Литвы Дали Грибаускайте не встречаться с ним.Для него важнее встретиться с людьми, отметил Далай-лама. Он обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и глобальными климатическими изменениями. Все люди одинаковые, и единственное лекарство — выйти на более глубокий уровень, добавил духовный лидер ТибетаДалай-лама пробудет в Литве 4 дня и проведет пресс-конференцию, а также прочитает две лекции в Вильнюсском университете и на арене Siemens.Грибаускайте встречалась с духовным лидером Тибета в 2013 году, что сильно возмутило Китай, передает "Интерфакс".