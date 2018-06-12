Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет заседание по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого 19 сентября. Ранее ожидалось, что слушания пройдут в июне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет заседание по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого 19 сентября. Ранее ожидалось, что слушания пройдут в июне.На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграли бронзовую медаль в смешанном разряде. Но в организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Спортсмены были лишены наград, а самого Александра ждет дисквалификация. Сам Крушельницкий уверен в своей невиновности. Его поддерживание Федерация керлинга России."19 сентября в 09.30 будет рассмотрение, — приводит ТАСС слова президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева. — Сейчас мы с нашими коллегами проконсультировались, я на чемпионате мира еще раз встречался с главой Международной федерацией керлинга Кейт Кейтнесс, привел ей свои доводы. Результат нашей поездки, что с 4 до 2 лет сократили требуемый срок дисквалификации, значит у них будет возможность выступить на Олимпиаде. Есть такая вероятность, хотя арбитр CAS может принять любое решение".