Российский нападающий Илья Ковальчук продолжает поиски нового клуба. Напомним, форвард решил не подписать новый контракт с петербургским СКА и планирует продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Российский нападающий Илья Ковальчук продолжает поиски нового клуба. Напомним, форвард решил не подписать новый контракт с петербургским СКА и планирует продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.По последней информации, интерес к Ковальчуку проявляет "Детройт Ред Уингз". Кроме того, как сообщает "Спорт-экспресс", россиянин уже провел переговоры с клубами "Сан-Хосе Шаркс" и "Лос-Анджелес Кингз". Всего же в форварде заинтересованы 8-9 клубов НХЛ.