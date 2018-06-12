Дмитрий Свищев единогласно переизбран на очередной четырехлетний срок на пост президента Федерации керлинга России. Выборы состоялись во вторник в Москве.

Дмитрий Свищев единогласно переизбран на очередной четырехлетний срок на пост президента Федерации керлинга России. Выборы состоялись во вторник в Москве.Свищев, который возглавляет федерацию с 2010 года, был единственным кандидатом, отмечает ТАСС. Кроме того, напомним, что Свищев также является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.