Олимпийский чемпион Боде Миллер на своей странице в Instagram рассказал о жуткой трагедии, которая потрясла его семью. Полуторогодовалая дочь американского горнолыжника скончалась, утонув в бассейне во время вечеринки.

Олимпийский чемпионБоде Миллер на своей странице в Instagram рассказал о жуткой трагедии, которая потрясла его семью. Полуторогодовалая дочь американского горнолыжника скончалась, утонув в бассейне во время вечеринки.Трагедия в семье одного из самых известных американских горнолыжников произошла 9 июня. Боде Миллер и его жена Морган Бек отправились на вечеринку. 18-месячную дочь пара решила взять с собой.Во время праздника ребенок случайно упал в бассейн, передает StarHit. Взрослые, судя по всему, не сразу заметили произошедшее. Девочку вытащили из воды, а на место прибыли сотрудники скорой помощи. Все усилия специалистов оказались тщетны и девочка скончалась 10 июня."Никогда даже за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее во всей полноте каждый день", – написал Боде Миллер. "Наша семья почтительно просит не беспокоить нас в это болезненное время", – добавил он. Свой пост спортсмен сопроводил трогательными снимками дочери. Такое же сообщение было опубликовано и на странице его жены в Instagram.Подписчики олимпийского чемпиона выразили свои глубочайшие соболезнования по поводу произошедшего. Они отметили, что потерять своего ребенка – это худшее, что может произойти с родителями и пообещали молиться за всю семью.Боде Миллер завоевал звание олимпийского чемпиона в 2010 году. Несмотря на то. что в 2015 году он пропустил горнолыжный сезон, атлет подчеркнул, что не собирается уходить из мира спорта. Помимо спортивных достижений Боде Миллер был известен как заботливый отец. Он часто публиковал снимки с детьми, не забывая сопровождать их трогательными подписями.