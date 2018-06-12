Долги арестованного в Таллине российского парома Петербург могут достигнуть одного миллиона евро, предполагает капитан судна Николай Шашков. Он отметил, что после достижения этой пограничной линии паром может быть конфискован.

Долги арестованного в Таллине российского парома "Петербург" могут достигнуть одного миллиона евро, предполагает капитан судна Николай Шашков. Он пояснил, что, во-первых, на основной долг начисляется пеня, во-вторых, штраф за просрочку, в-третьих, существуют портовые сборы и ряд других платежей. "В общем, все вместе может составить где-то миллион евро", — приводит слова Шашкова РИА Новости. Он отметил, что после достижения этой "пограничной линии" паром может быть конфискован.Капитан пояснил, что долг возник в прошлом году во время стоянки в Риге: это 350 тысяч евро агентам по снабжению. В последние месяцы к нему прибавилась задолженность в сумму 30 тысяч евро по зарплате экипажу.Шашков сообщил также, что экипаж "Петербурга" состоит из 12 человек, и все они граждане России. 15 июня ожидается замена экипажа. Но, как опасается капитан, с возвращением домой могут возникнуть проблемы, поскольку последнюю зарплату моряки получили в феврале, и сейчас им просто не на что оформить визы и купить билеты.Капитан "Петербурга" во вторник был приглашен в посольство РФ в Таллине на праздничный прием по случаю Дня России. Там он встретился с послом РФ в Эстонии Александром Петровым и обсудил с ним ситуацию, сложившуюся вокруг арестованного парома. Шашков поблагодарил Петрова, который обещал работать над тем, чтобы облегчить положение экипажа. "Посол обещал поддержку, спасибо ему за это", — сказал Шашков.Паром "Петербург" стоит в таллинском порту Пальяссааре с конца апреля.