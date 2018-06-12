Слухи об окончательном разрыве Павла Прилучного и Агаты Муцениеце оказались несколько преувеличены – возлюбленные действительно разъехались по разным странам, однако все же нашли в себе силы помириться. О том, что стояла за очередным скандалом в звездном семействе, рассказали близкие семьи.

Слухи об окончательном разрыве Павла Прилучного и Агаты Муцениеце оказались несколько преувеличены – возлюбленные действительно разъехались по разным странам, однако все же нашли в себе силы помириться. О том, что стояла за очередным скандалом в звездном семействе, рассказали близкие семьи.За пару дней до крупной ссоры, когда светские хроникеры всерьез заговорили о возможном скором разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, актер гулял на свадьбе своего коллеги, режиссера Марка Горобца. На праздник он пришел без жены."Мы с Пашей давно дружим, сколько его помню, он всегда проблемы держит в себе, редко делится даже с близкими. Поэтому и в этот раз промолчал, вел себя как обычно, произнес тост, пожелал молодоженам счастливой и долгой семейной жизни, детишек", – цитирует StarHit одного из гостей праздника, оператораМорада Абдель-Фаттаха.Поэтому никто из товарищей актера и представить не мог, что в его семейных отношениях назревает разлад. Причина, как поговаривают некоторые, кроется в ревности его жены. При этом сам Павел Прилучный якобы дает основания подозревать его в неверности."Паша часто дает жене поводы. Может пропасть и не отвечать на звонки, например. Остаться ночевать где-то после съемок или вечеринки. Слышала, у него случались мимолетные увлечения", – рассказал некий знакомый семьи.Впрочем, давний друг Павла Прилучного актер Александр Соколовский придерживается диаметрально противоположных взглядов на отношение своего товарища к семье. "Великолепный семьянин, прекрасный отец для пятилетнего сына Тимофея и двухлетней дочки Мии. А сколько Паша работает, снимается, не спит – все для них", – подчеркнул он.Сам Прилучный ранее признавался, что они с женой часто поступают импульсивно во время ссор. "Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали, чуть ли не ехали подавать заявление. Разругавшись, даже спим в разных комнатах, бывает, в разгар скандала я или Агата хватали вещи и уходили из дома", – вспомнил он.Агата Муцениеце рассказывала, что брешь в отношениях с мужем удалось заделать. "Сейчас у нас с Пашей все более-менее хорошо, мы помирились", – рассказала она. "Я и Павел правда очень разные люди. Но, скорее всего, мы как крабики, которые нашли друг друга навсегда", – уверена актриса.