В Екатеринбурге во вторник прошёл парад дружбы народов.

В Екатеринбурге во вторник прошёл парад дружбы народов. Отдельного внимания заслуживает шоу, которое устроили парашютисты. Но самым, пожалуй, ярким стал "хоровой флешмоб" в центре города. Поучаствовать могли и профессионалы, и любители.Екатеринбург уже традиционно хором славит всю Россию и город. В центре уральской столицы на ступенях под открытым небом один из самых многочисленных вокальных коллективов страны исполняет песни, которые знает, пожалуй, каждый.В Историческом сквере традиционный праздник объединил больше полутора тысячи музыкантов Екатеринбурга — любителей и профессиональных вокалистов. На импровизированную сцену попасть мог каждый, кто умеет и любит петь. Вот такое музыкальное объединение.В репертуаре сводного хора почти два десятка песен. Открыли концерт — традиционно — гимном России. Сегодня в центре города звучат известные музыкальные композиции Дунаевского, Шаинского, Пахмутовой. С особым трепетом артисты исполняют песню земляка-композитора Евгения Родыгина — "Уральскую рябинушку".Музыкальный репертуар концерта на открытом воздухе посвящён сразу нескольким датам, не только Дню России, но и юбилею Уральского государственного русского хора, 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и, конечно, грядущему чемпионату мира по футболу, ведь несколько матчей состоятся и в Екатеринбурге. Песни свердловской группы "Чайф", как никогда, актуальны.Этой традиции — в День России собирать хор из любителей и профессионалов — уже четыре года. И каждый раз масштаб музыкального праздника поражает. Впрочем, и сегодня столица Урала побила очередной рекорд — к хору из тысячи семисот артистов на импровизированной сцене присоединились и тысячи зрителей. Любимые песни пели всей столицей Урала.