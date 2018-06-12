В Екатеринбурге во вторник прошёл парад дружбы народов.
В Екатеринбурге во вторник прошёл парад дружбы народов. Отдельного внимания заслуживает шоу, которое устроили парашютисты. Но самым, пожалуй, ярким стал "хоровой флешмоб" в центре города. Поучаствовать могли и профессионалы, и любители.
Екатеринбург уже традиционно хором славит всю Россию и город. В центре уральской столицы на ступенях под открытым небом один из самых многочисленных вокальных коллективов страны исполняет песни, которые знает, пожалуй, каждый.
В Историческом сквере традиционный праздник объединил больше полутора тысячи музыкантов Екатеринбурга — любителей и профессиональных вокалистов. На импровизированную сцену попасть мог каждый, кто умеет и любит петь. Вот такое музыкальное объединение.
В репертуаре сводного хора почти два десятка песен. Открыли концерт — традиционно — гимном России. Сегодня в центре города звучат известные музыкальные композиции Дунаевского, Шаинского, Пахмутовой. С особым трепетом артисты исполняют песню земляка-композитора Евгения Родыгина — "Уральскую рябинушку".
Музыкальный репертуар концерта на открытом воздухе посвящён сразу нескольким датам, не только Дню России, но и юбилею Уральского государственного русского хора, 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и, конечно, грядущему чемпионату мира по футболу, ведь несколько матчей состоятся и в Екатеринбурге. Песни свердловской группы "Чайф", как никогда, актуальны.
Этой традиции — в День России собирать хор из любителей и профессионалов — уже четыре года. И каждый раз масштаб музыкального праздника поражает. Впрочем, и сегодня столица Урала побила очередной рекорд — к хору из тысячи семисот артистов на импровизированной сцене присоединились и тысячи зрителей. Любимые песни пели всей столицей Урала.