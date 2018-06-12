Правительство Ирана предупреждает КНДР о том, что Трамп может аннулировать достигнутое соглашение в течение ближайших часов.

Опасения по возможному аннулированию достигнутых во время саммита США — КНДР соглашений высказало правительство Тегерана, сообщает Интерфакс. Причем произойти это может в течение нескольких часов. Такие опасения высказал представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт."Не ясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как вернется домой", — сказал Нобахт в интервью иранскому информагентству ИРНА во вторник.Ранее Иран уже заявлял, решение американского лидера о выходе из соглашения по иранскому атому является "примером ненадежности партнерства с американским президентом".Сам Трамп ожидает, что власти Ирана вскоре вернутся за стол переговоров по национальной ядерной программе. Такое пожелание американский президент высказал по итогам американо-корейского саммита."Иран сейчас — это другая страна по сравнению с тем государством, каким оно было три-четыре месяца назад", — считает Трамп. Позднее президент США заявил, что возможное ядерное соглашение с КНДР не будет "мягче", чем аналогичное соглашение с Ираном. "По крайней мере, мы не собираемся платить 150 миллиардов долларов", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.