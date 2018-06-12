Из недвижимости здесь есть лишь небольшая базилика, построенная 50 лет назад.

На знаменитых Балеарских островах Испании, всего лишь за 3,2 миллиона евро продали остров Колом. Это самый крупный остров из тех, что окружают соседнюю Менорку.Площадь острова — 59 га. На протяжении целых восьми лет у него не было владельца, но теперь им стал американский инвестор кубинского происхождения Алекс Меруэло.Интересно, что на острове нет электричества, а из недвижимости имеется лишь небольшая базилика, построенная 50 лет назад. Правда, к услугам нового хозяина есть два пляжа с белым песком и деревянный гараж для лодок.