Защитник мадридского Реала и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды.

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды.Игрок обороны получил травму 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Сообщалось, что футболист пропустит две-три недели. 11 мая в Краснодаре, где испанцы продолжают подготовку к чемпионату мира​​​, Карвахаль в тренировке еще не участвовал, отмечает РИА Новости.