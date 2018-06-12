Слухи о том, что известный российский телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля стали поводом для настоящей волны народного возмущения в интернете. От оскорблений и виртуальных плевков шоумена не спасло даже его личное заверение, что он любит Россию и не собирается из нее уезжать.

Слухи о том, что известный российский телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля стали поводом для настоящей волны народного возмущения в интернете. От оскорблений и виртуальных плевков шоумена не спасло даже его личное заверение, что он любит Россию и не собирается из нее уезжать.После того, как в СМИ появилась информация о получении Иваном Ургантом паспорта гражданина Израиля, в Сети разразилась настоящая буря. Ведущего стали обвинять, что он буквально бежит из России.При этом даже в первоисточнике – израильском издании "Вести" – прямо говорилось, что после получения документа, дающего право на безвизовый въезд в 161 страну мира, он вернется в Москву. Более того, не остановило злопыхателей даже опровержение самого Ивана Урганта. "Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", – написал телеведущий на своей странице в Instagram. "Я действительно уехал в Израиль...На два дня", – подчеркнул он. В этой стране, объяснил Иван Ургант, похоронены его прабабушка и тетя, что и стало причиной поездки.Впрочем, самые внимательные пользователи Сети обратили внимание, что слова Ивана Урганта не проливают свет на вопрос – получал он или нет израильское гражданство. Дело в том, что для этого нет необходимости отказываться от российского паспорта или переезжать в страну на постоянное место жительства.Некоторые комментаторы решили, что ведущий темнит неспроста. Дескать, он действительно получил паспорт гражданина Израиля, однако не хочет акцентировать на этом внимания, поскольку жить намерен все же в России. Рассудительные пользователи Сети заметили, что ничего предосудительного в такой позиции, даже если это правда, нет.А вот злопыхатели будто не заметили даже возвращения ведущего. Они продолжают плеваться ядом в Ивана Урганта за то, что он "сбежал" из страны. Отметился среди таких острых на язык критиков и журналист Аркадий Бабченко, ставший известным всей России и Украине после нелепой попытки инсценировать на него покушение в Киеве.