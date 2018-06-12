Немецкое издание Deutsche Welle внесло исправления в статью о гражданской войне в Донбассе. По требованию украинского МИД, гражданская война исправлена на конфликт на Украине.

Авторитетное немецкое издание Deutsche Welle ("Немецкая волна") внесло исправления в статью о гражданской войне в Донбассе. По требованию украинского МИД, "гражданская война" исправлена на "конфликт на Украине". От этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter англоязычной версии сайта Deutsche Welle.В сообщении в редакционном Twitter отмечается, что использование термина "гражданская война" не соответствует редакционным стандартам Deutsche Welle."Мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", — говорится в твите.Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter назвала редакционную правку "маленькой, но важной победой". Требование исправить текст статьи было отправлено в адрес Deutsche Welle во вторник. Внешнеполитическое ведомство Украины назвало такую формулировку ситуации на Донбассе "неприемлемой".Статья вышла на англоязычной версии Deutsche Welle 11 июня. Она была посвящена переговорам глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд потребовала называть ситуацию в Донбассе войной. По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт". "Необходимо называть вещи своими именами. Война — есть война, и оккупация — есть оккупация", — заявила глава государства.