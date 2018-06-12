В Лондоне продолжается следствие по факту скандальной смерти одного из руководителей Аэрофлота.

Расследование скандальной смерти бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя лондонской полиции.Россиянин был найден повешенным в своей квартире в британской столице в ночь на 13 марта этого года. На начальной стадии следствия его смерть была названа самоубийством. Однако позднее причиной смерти Глушкова было названо удушение и происшествие переквалифицировали в "убийство". В лондонской газете The Independent появилась версия: Глушкова задушили собачьим поводком. Следов взлома в квартире не обнаружено. Британские журналисты считают, что 69-летний друг Бориса Березовского мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником из России.Глушков проживал в Лондоне с 2006 года, где ему предоставлено политическое убежище. В России он обвиняется в хищениях у "Аэрофлота" и приговорен Савеловским районным судом к восьми годам колонии. По версии следствия, Глушков в составе преступной группы с олигархом Борисом Березовским экс-главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупный заем для финансового оздоровления компании в размере 123 миллионов долларов. Эти деньги Глушков и Березовский впоследствии похитили.С момента смерти Глушкова прошло более трех месяцев, однако власти Британии по-прежнему отказываться от сотрудничества с Россией в расследовании смерти экс-менеджера "Аэрофлота"."Следователи будут предоставлять посольству РФ новую информацию соответствующим образом и когда это уместно", — заявил Скотланд-Ярд.