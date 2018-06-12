Одесский облсовет утвердил решение о сложении депутатского мандата Марией Гайдар в связи с поступившим от нее заявлением. Уже известно имя депутата, который займет ее место: это Юрий Басюк - генеральный директор входящей в медиа-холдинг Думская телерадиокомпании Моя Одесса.

Одесский облсовет утвердил решение о сложении депутатского мандата Марией Гайдар в связи с поступившим от нее заявлением. Это решение поддержали 54 депутата.Уже известно имя депутата, который займет место Гайдар: это Юрий Басюк — генеральный директор входящей в медиа-холдинг "Думская" телерадиокомпании "Моя Одесса".Мария Гайдар была избрана в Одесский облсовет по списку Одесской территориальной организации Блока Петра Порошенко "Солидарность". С июля 2015 по май 2016 года она занимала должность замглавы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, где курировала социальные вопросы и прием граждан.В августе 2015 года Гайдар получила украинское гражданство, после чего заявила о намерении отказаться от российского. При этом прошение Гайдар о выходе из российского гражданства поступило в МВД РФ лишь в сентябре 2016 года.В апреле 2017 года украинский президент Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. На днях она написала заявление о сложении с себя полномочий депутата Одесского облсовета и отказе от депутатского мандата по собственному желанию.