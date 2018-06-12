На Смоленской площади обратили внимание, что Вашингтон вводит антироссийские санкции, когда в России празднуют национальные праздники – День Победы и День России, и пообещали это запомнить.

На Смоленской площади обратили внимание, что Вашингтон вводит антироссийские санкции, когда в России празднуют национальные праздники – День Победы и День России, и пообещали это запомнить. И добавили, что Россия не изменит свой курс, США зря считают себя мировым жандармом. Америке пора прекратить выдумывать себе врагов и начать бороться с терроризмом и другими реальными угрозами, передает "Интерфакс".Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заметил, что в России уже адаптировались к новым санкциям.Ранее власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ.Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что эти граждане и организации представляли угрозу для США и их союзников. США продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам из России. При этом Россию обвинили в распространении компьютерного вируса NotPetya.