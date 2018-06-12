Москвичи и гости столицы приняли участие в самом массовом в истории чаепитии, выпив около 12 тысяч стаканов горячего напитка. Мировой рекорд зафиксировал гендиректор международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд Владислав Копылов на площадке фестиваля русского гостеприимства Самоварфест на Поклонной горе.

Почти 12 тысяч стаканов чая выпили сегодня на фестивале в Москве, сообщил гендиректор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.Мировой рекорд был поставлен на площадке фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест" на Поклонной горе. "Самоварфест" — это масштабное культурное и семейное мероприятие, которое проводится в столице с 2017 года и объединяет более 190 народов России.На фестивале работают 10 тематических площадок, где можно попробовать и купить национальные блюда и изделия народных промыслов, передает ТАСС.