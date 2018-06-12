Киев понимает, что Вооруженные силы Украины в случае возникновения открытого конфликта с Россией не потянут такую войну. У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией, — заявил неназванный старший офицер штаба операции Объединенных сил.

Киев понимает, что Вооруженные силы Украины в случае возникновения открытого конфликта с Россией "не потянут" такую войну."У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией", — заявил неназванный старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС, в прошлом антитеррористической операции, или АТО) в Донбассе.Он добавил, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границах Харьковской, Черниговской и Сумской областей, пишет РИА Новости.Гораздо более действенный способ "победить Москву" предложил ранее депутат Верховной Рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. По его мнению, для этого Украина должна сделать своих граждан более счастливыми, чтобы соседним странам, в том числе РФ, стало завидно.Однако тот же Рабинович в другом интервью заявил, что Украина находится во власти шизофреников. Народный избранник обвинил украинские власти в популизме, отметив, что их решения убивают экономику страны. "Вы поете песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев", — заявил Рабинович.