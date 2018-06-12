Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз как свидетель дает показания в полиции по делу о коррупции в его окружении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз как свидетель дает показания в полиции по делу о коррупции в его окружении. Полиция подозревает чиновников в покровительстве крупнейшей в Израиле телекоммуникационной компании "Безек", пишет РИА Новости.Нетаньяху уверен, что дело "Безек" — часть кампании, направленной против него лично. В свою очередь, противники премьера заявляют, что телевизионщики отказались от критики правительства на влиятельном новостном интернет-сайте Walla."Следователи вторник в официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху допрашивают его по "делу 4000", — сообщил Десятый телеканал.Полицейские подозревают в коррупции бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера, владелеца "Безек" Шауля Эловича вместе с женой и сыном. Часть их них заключили сделку со следствием и стали "государственными свидетелями".Самого Нетаньяху подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в двух других уголовных делах.