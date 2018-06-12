В парке размещаются производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов.

Стало известно, что 10 производственных и логистических объектов построят в индустриальном парке "Индиго", который расположен в Новой Москве. Эту информацию подтвердили в столичном стройкомплексе.Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, их общая площадь превышает 50 тыс. кв. метров. " Сейчас акцент инвесторы делают на логистику, однако мы видим стремление и к созданию небольших современных производств", — добавил Жидкин.Надо заметить, что технопарк "Индиго" находится в поселении Сосенское Новой Москвы, его площадь составляет более 80 га. В парке размещаются производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов.