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<a href="http://33live.ru/novosti/12-06-2018-opolchency-podcherknuli-chto-ix-tyazhelaya-texnika-naxoditsya-na-poligonax.html" target="_blank">Ополченцы подчеркнули, что их тяжелая техника находится на полигонах</a> - Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что отраженная в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ военная техника в районе ряда населенных пунктов ЛНР не нарушает минские договоренности (Минск-2) о местах размещения тяжелого вооружения.