Франция и Германия готовят новое амбициозное предложение по ситуации с нелегальными мигрантами.

В конце июня Париж и Берлин выступят с "амбициозным предложением" по вопросу миграционной политики, передает РИА Новости, цитируя официального представителя правительства Франции Бенжамена Гриво.Заявление было сделано на фоне инцидента с судном Aquarius, на котором находится более 600 нелегальных мигрантов из Африки. Кораблю, на котором находятся 629 нелегалов, включая 123 ребенка и семь беременных женщин, закрыли вход в свои порты несколько государств."Кризис с судном Aquarius призывает нас пересмотреть и реформировать наши европейские правила миграционной политики", — написал Гриво в Twitter.Италия и Мальта запретила высадку мигрантов с судна, терпящего бедствие. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности" и выразил готовность принять мигрантов. Позднее премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил о готовности принять судно с беженцами.Ранее власти Австрии заявили о закрытии семи мечетей и депортации из страны почти 25% мусульманских духовных лидеров — порядка 60 человек. В числе обвинений: оправдание терроризма с помощью Корана, финансирование из-за рубежа, принуждение женщин к нежелательным к бракам. Инициатор акции канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что получает угрозы в социальных сетях.