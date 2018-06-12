Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева с Днем России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева с Днем России.В поздравительных письмах Пашинян напомнил о "многовековых дружеских связях" народов России и Армении, пишет ТАСС.Пашинян рассчитывает на широкое сотрудничество двух стран в экономической, культурной и гуманитарной областях. Взаимовыгодные контакты, сказано в послании, "соответствует коренным интересам братских народов Армении и России".Премьер Армении лично поздравил сотрудников посольства России в Ереване.