Уставший водитель на большой скорости врезался в пункт оплаты проезда. После столкновения пассажир вылетел через лобовое стекло, а транспортное средство загорелось. В результате инцидента пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июня у пункта оплаты проезда на трассе во Флориде.На записи видно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости въехал в ограждение.После столкновения автомобиль буквально "встал на нос" и загорелся, а пассажир, находившийся на переднем сидении, вылетел через лобовое стекло.По данным СМИ, в разбившемся транспортном средстве, находились пять человек. Все они, в том числе – мужчина, совершивший "полет", выжили, отделавшись травмами различной степени тяжести.В качестве причины аварии указывается усталость человека, управлявшего автомобилем, который, судя по всему, просто уснул за рулем.