Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантес до Насименто, известный во всем мире, как Пеле, не сможет принять участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018. 74-летний король футбола испытывает проблемы со здоровьем.

Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантес до Насименто, известный во всем мире, как Пеле, не сможет принять участие в церемонии открытия чемпионата мира 2018. 74-летний король футбола испытывает проблемы со здоровьем.Трехкратный чемпион мира Пеле собирался приехать в Россию в начале недели и встретиться со студентами МГУ. Однако встречу пришлось отменить. Скорее всего Пеле не сможет присутствовать и на церемонии открытия, запланированной на 14 июня.Вице-президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фернандо Сарни сообщил ТАСС, что Пеле пока не может приехать на чемпионат мира. "Пеле должен был прилететь в воскресенье вечером, но из- за плохого самочувствия остался в Бразилии. Я говорил с ним, он сказал, что оценит свое самочувствие во вторник и примет решение. Но мне все же кажется, что он не прилетит на открытие".