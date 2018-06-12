Последние новости о столкнвоении катамарана и баржи на Волге в районе Волгограда демонстрируют, что трагедии можно было бы избежать, если бы были соблюдены все правила. Трагедия унесла жизни 11 человек.

Последние новости о столкнвоении катамарана и баржи на Волге в районе Волгограда демонстрируют, что трагедии можно было бы избежать, если бы были соблюдены все правила. Трагедия унесла жизни 11 человек.Вечером 11 июня в центре Волгограда в 250 метрах от берега столкнулись частный катамаран и грузовая баржа. Чем больше подробностей об этом деле становилось известно, тем страшнее выглядела вся картина.Сообщается, что судно, которое можно идентифицировать как "плавучая дача" для выхода на воду в темное время суток не предназначено. Опознавательных огней на нем в момент происшествия не горело. На борту наблюдался перегруз – при допустимой норме в 12 человек в катамаран загрузились 16, передают "Аргументы и факты". Из-за этого управление судном могло быть затруднено.Добавило проблем и тот факт, что корабль шел на высокой скорости, более того, перпендикулярно судовому ходу. При этом владелец судна. по предварительным данным, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Кроме того, на катамаране не хватило спасательных жилетов. За штурвалом в момент столкновения с баржей стоял бывший чиновник из Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По некоторым данным, он был пьян.Сообщается, что кампания отмечала на борту катамарана день рождения одного из сотрудников ГИБДД. "В аварии погиб как сам бывший чиновник, так и его товарищ, который накануне отметил свой день рождения", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов. Всего же погибли 11 человек, среди которых один несовершеннолетний. Пятеро были спасены.Сообщается, что выжившим удалось покинуть катамаран через окно трюма. Они доставлены в больницу. Туда же прибыл психолог.На борту баржи, под которую влетела плавучая дача, находились 12 человек. Они не пострадали. Сама баржа также не получила повреждений. Команда сухогруза принимала активное участие в спасательной операции. Также поиском выживших и жертв крушения занимались 55 единиц техники. Неподалеку от берега расположился штаб ликвидации последствий происшествия.В связи с произошедшим губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев отметил, что владелец судна и некоторые его пассажиры в силу служебных обстоятельств прекрасно знали обо всех требованиях закона к выходящим на воду судам. "Очень жаль, что они пренебрегли ими и подвергли себя и своих близких смертельной опасности", – констатировал сенатор.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисково-спасательные работы завершены.